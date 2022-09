BRANDL TALOS erweitert das Litigation Team mit Anna Katharina Radschek

BRANDL TALOS baut den Litigation-Bereich aus und holt die erfahrene Rechtsanwältin Mag. Anna Katharina Radschek (33) an Bord.

Seit über 20 Jahren vertritt die Wiener Wirtschaftskanzlei die Ansprüche ihrer Mandant:innen erfolgreich in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren. Um den steigenden Bedarf an Rechtsberatung im Bereich Litigation noch besser abdecken zu können, holt BRANDL TALOS Anna Katharina Radschek ins Team.

Katharina Radschek hat über 10 Jahre Erfahrung in streitigen Angelegenheiten vor Zivil- und Schiedsgerichten. Diese hat sie in namhaften Wiener Wirtschaftskanzleien gesammelt. Ihr Schwerpunkt liegt auf gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und Schiedsverfahren. „Der Wechsel in eine der führenden Wirtschaftskanzleien des Landes ist ein großer Karriereschritt. Ich freue mich darauf, bei BRANDL TALOS den Bereich Prozessführung gemeinsam weiter auszubauen und habe mich sofort im Team willkommen gefühlt„, so Radschek.

Foto: beigstellt