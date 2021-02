CERHA HEMPEL berät Stadler bei Vergabe von Rettungszügen durch die ÖBB

CERHA HEMPEL berät Stadler Bussnang AG („Stadler“) im Vergabeverfahren der ÖBB betreffend bis zu 20 neue Lösch- und Rettungszüge („Rettungszugprojekt“).

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bestellen bei Stadler bis zu 20 neue Lösch-und Rettungstriebzüge. Die beiden Unternehmen haben diesbezüglich eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Die ÖBB haben daraus bereits die ersten fünf Züge abgerufen.

Stadler und die Rail Equipment GmbH & Co KG haben Ende Dezember 2020 eine Rahmenvereinbarung über die Entwicklung, Herstellung, Lieferung, eisenbahnrechtliche Zulassung und In-betriebsetzung von bis 20 neuen Lösch-und Rettungszügen unterzeichnet. Der gesamte Auftragswert beträgt bis zu 240 Millionen Euro. In einem ersten Abruf hat die ÖBB zunächst 5 Züge im Wert von rund 60 Millionen Euro bestellt. Die ersten Fahrzeuge sollen bis spätestens Mitte 2024 in den Einsatz kommen. Die Fahrzeuge sind sowohl für Interventionen in den drei neuen Basistunneln Koralm, Semmering und Brenner als auch als Ersatz der ersten Generation von Lösch-und Rettungszügen der ÖBB vorgesehen und können auf dem gesamten Streckennetz der ÖBB verkehren.

CERHA HEMPEL hat Stadler im Vergabeverfahren, das als Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb durchgeführt worden ist, umfassend rechtlich betreut. CERHA HEMPEL Partner Georg Konrad freut sich, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für Verhandlungen aufgrund der behördlichen Beschränkungen resultierend aus der COVID 19 Pan-demie das Rettungszugprojekt erfolgreich abschließen zu können.

Das CERHA HEMPEL Beratungsteam bestand aus Georg Konrad (Partner, Corporate/Com-mercial, Infrastructure), Wolfgang Schreiner (Senior Associate, Corporate/Commercial, Infra-structure), Michaela Kober (Associate, Corporate/Commercial, Infrastructure) und Christopher Peitsch (Senior Associate, Arbeitsrecht).