Hermann Beurle verstärkt Corporate/M&A Team von Binder Grösswang

Ab 1. Februar 2021 unterstützt Hermann Beurle (30) das Corporate / M&A Team als neuer Rechtsanwalt.

„Ich freue mich, meine Karriere bei Binder Grösswang mit diesem bedeutenden Schritt fortzusetzen und unsere Mandanten weiterhin gemeinsam mit meinem Team zu begleiten“, so Beurle.

Hermann Beurle ist seit September 2015 bei Binder Grösswang tätig. Er berät zu M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Private Equity und Venture Capital Investments, Start-Ups, Unternehmensumstrukturierungen, Unternehmensnachfolgen, Corporate Governance Themen, Unternehmensrecht sowie wirtschaftsnahem Zivilrecht.

Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und an der Universidade Catolica Portuguesa in Lissabon (Mag. iur). Im Frühjahr 2018 bestand Hermann Beurle die österreichische Rechtsanwaltsprüfung mit sehr gutem Erfolg und absolvierte anschließend einen Master of Laws (LL.M.) an der Northwestern Pritzker School of Law in Chicago, USA, den er 2019 mit Auszeichnung („with honors“) abschloss. Während seines Auslandsaufenthaltes bestand Hermann Beurle auch das New York Bar Exam (UBE).

Foto: beigestellt