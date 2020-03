Chambers Europe 2020: Erneut Top-Platzierungen für ScherbaumSeebacher

ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte zählt zum wiederholten Male zu den besten Wirtschaftskanzleien Österreichs: In der neuen Ausgabe von „Chambers Europe“, dem internationalen Rechtsanwalts-Ranking des renommierten Fachverlages Chambers and Partners, erzielt die Kanzlei neuerlich Spitzenergebnisse.

Das traditionsreiche Referenzwerk listet sowohl den Fachbereich Restrukturierung/Insolvenz als „Recognised Practitioner“ als auch die Kanzleipartner Dr. Clemens Jaufer in der Kategorie „Restructuring / Insolvency“ , Dr. Norbert Scherbaum in der Kategorie „Restructuring / Insolvency: Administration“ und Dr. Georg Seebacher in der Kategorie „Real Estate / Construction“ als führende Experten in ihren jeweiligen Fachbereichen.

Chambers and Partners bewertet jedes Jahr die Beratungsleistung von Wirtschaftsanwälten weltweit. Ein entscheidendes Bewertungskriterium ist dabei unter anderem das Feedback der Mandanten.

