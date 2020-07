Clemens Stieger neu im Team von Eversheds Sutherland

Clemens Stieger, LL.M. (28) ist seit Mai 2020 als Rechtsanwaltsanwärter bei der internationalen Anwaltsgruppe Eversheds Sutherland in Österreich tätig.

Er berät nationale und internationale Klienten im Bereich M&A und Gesellschaftsrecht. Darüber hinaus hat er auch Expertise im Immobilien- und Arbeitsrecht.

An der Wirtschaftsuniversität Wien absolvierte er einen Master im Wirtschaftsrecht mit dem Schwerpunkt Gesellschaftsrecht. Während seines Studiums konnte er wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen sowie im Europäischen Parlament in Brüssel sammeln. Vor seiner Tätigkeit bei Eversheds Sutherland war er als Rechtsanwaltsanwärter in einer auf Gesellschaftsrecht und M&A spezialisierten internationalen Rechtsanwaltskanzlei in Linz beschäftigt.

www.eversheds-sutherland.at

Foto: beigestellt