CMS baut mit Florian Singer die Expertise im Wirtschaftsstrafrecht aus

Als Experte für das Wirtschafts- und Finanzstrafrecht verstärkt Florian Singer ab sofort CMS in Wien.

Mit dem Engagement von Florian Singer verfolgt CMS in Wien eine Stärkung des Wirtschaftsstrafrechts und einen bewussten Strategiewechsel hin zu vollumfänglicher Inhouse-Beratung. Florian Singer ist seit mehr als 13 Jahren auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert und wird die White-collar crime- und Compliance-Praxis bei CMS ausbauen.

Synergien als Erfolgsfaktor

„Das Wirtschaftsstrafrecht ist derart eng mit anderen Rechtsgebieten verknüpft, dass die rasche und (kosten-)effiziente Zusammenarbeit der Fachbereiche im Haus für unsere Mandantinnen und Mandanten entscheidende Vorteile bringt“, so Rechtsanwalt Florian Singer. „Ein konkretes Beispiel dazu: Die Strafbarkeit einer Untreue ist ohne Klärung der zivil- und gesellschaftsrechtlichen Vorfragen nicht zu beurteilen.“

Für CMS bedeutet der Neuzugang eine Komplettierung des Produktportfolios. CMS Mandantinnen und Mandanten können im Wirtschaftsstrafrecht nun noch kompetenter, schneller und umfassender betreut werden. Florian Singer ist ein erfahrener Experte für die Verteidigung in nationalen und internationalen Wirtschaftsstrafverfahren, die Verteidigung in Verbandsstrafverfahren, die Vertretung in Auslieferungsverfahren und die Vertretung in Adhäsionsverfahren (Privatbeteiligung). Zusätzlich berät er in Krisensituationen (z.B. Hausdurchsuchungen) und in der Geldwäscheprävention.

Ein weiterer Fokus von Florian Singer liegt auf der engen Zusammenarbeit mit der Compliance-Gruppe unter der Leitung von CMS Partner Rainer Wachter. Die Compliance-Gruppe erstellt maßgeschneiderte Compliance-Management-Systeme, berät Unternehmen in Krisensituationen und hat umfangreiche Erfahrung mit internen Untersuchungen, bei denen regelmäßig die strafrechtliche Beurteilung eine wesentliche Rolle spielt.

Durch die umfassende Beratung bestehender Mandantinnen und Mandanten und die durch die erweiterte Kompetenz in der Strafverteidigung ermöglichte Erschließung neuer Geschäftsfelder soll die CMS Wirtschaftsstrafrechtspraxis stetig wachsen.

