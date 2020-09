Das im Mai gegründete PHH Tax Team unter Andreas Baumann holt sich mit Karin Spindler-Simader eine erfahrene Steuerberaterin an Board

Karin Spindler-Simader (36) verstärkt ab sofort als Counsel und Prokuristin das PHH Tax Team in den Bereichen internationales Steuerrecht, Konzernsteuerrecht und M&A.

Spindler-Simader hat in den vergangen acht Jahren in zwei führenden Steuerberatungskanzleien vor allem Unternehmen bei Transaktionen steuerrechtlich begleitet und gilt als erfahrene Expertin bei komplexen internationalen M&A-Transaktionen. Bereits während ihres Studiums an der WU Wien spezialisierte sie sich auf internationales und europäisches Steuerrecht, das sie im Zuge von Auslandsforschungsaufenthalten in den USA und Chile sowie durch ihre Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht vertiefte.

„Ich freue mich auf das interdisziplinäre Arbeiten mit einem starken Team, interessante Projekte und auf die Betreuung unserer Kunden in einem One-Stop-Shop zu allen rechtlichen und steuerlichen Fragen“, sagt Karin Spindler-Simader.

PHH Tax Partner Andreas Baumann freut sich über den Neuzugang: „Ich kenne Karin Spindler-Simader seit vielen Jahren und schätze ihre Expertise. Für unser PHH Tax Team ist sie eine absolute Bereicherung.“ Auch die zweite Neuheit ist positiv: „Auf internationaler Ebene werden wir weiterhin mit unseren Exkollegen in der Rödl & Partner International Tax Law Group zusammenarbeiten.“ Das sei vor allem bei internationalen Transaktionen ein Vorteil, so Baumann.

