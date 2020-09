Eversheds Sutherland freut sich über die Eintragung von Mario Tiefenbacher als Rechtsanwalt

Mario Tiefenbacher, LL.M. (31) wurde im Juli als Rechtsanwalt eingetragen und in Folge zum Legal Director bei der internationalen Anwaltsgruppe Eversheds Sutherland in Österreich ernannt.

Er ist auf die Bereiche Mergers and Acquisitions und Gesellschaftsrecht spezialisiert.

Im Rahmen seiner Tätigkeit berät er bei nationalen und internationalen Unternehmenstransaktionen in den verschiedensten Branchen. Weiters verfügt er über umfangreiche Expertise bei Gesellschaftsgründungen, grenzüberschreitenden Umstrukturierungen und der Vertragsgestaltung von Joint Ventures. Zudem berät er in allen Fragen von gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten.

„Wir freuen uns sehr, dass Mario Tiefenbacher, der seit 2017 in unserer Kanzlei tätig ist, auch in Zukunft unser Team als Rechtsanwalt mit seinem umfassenden Know-how unterstützt“, so Mag. Silva Palzer, Partnerin bei Eversheds Sutherland in Österreich.

www.eversheds-sutherland.at

Foto: beigestellt