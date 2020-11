Die Schindhelm Allianz eröffnet neue Standorte in Paris und Gleiwitz

230 Juristen, 29 Standorte, 14 Länder – SCWP Schindhelm festigt seine Position in der ersten Reihe europäischer Wirtschaftskanzleien.

Die SCWP Schindhelm Service SE, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien hat per 01.09.2020 einen neuen Standort in Gleiwitz und per 01.11.2020 einen neuen Standort in Paris eröffnet und dadurch wichtige Schritte in der langfristigen strategischen Ausrichtung der Kanzlei in Europa gesetzt.

Die Leitung des Büros in der französischen Hauptstadt, einem der bedeutendsten europäischen Wirtschaftsstandorte, übernehmen Rechtsanwalt und Partner Dr. Bernhard Heringhaus sowie Rechtsanwalt Maurice Hartmann. Zudem wird Philippe Bastian als Of-Counsel das Team in Frankreich verstärken.

Mit der Eröffnung des Standortes in Gleiwitz ist es der Schindhelm Allianz gelungen, die Beratungs- und Betreuungsleistungen für Mandanten in den Regionen Oberschlesien und Oppelner Land weiter auszubauen und eine Intensivierung der bisherigen Zusammenarbeit in dieser Region zu erreichen. Die Leitung des Standortes übernimmt Dr. Marcin Śledzikowski, der bei SDZLEGAL Schindhelm zum Partner befördert wurde.

SCWP Schindhelm zeigt sich erfreut darüber, mit der Eröffnung beider Standorte weitere Knotenpunkte im globalen Netz zur Betreuung in- und ausländischer Mandanten in Wachstumsmärkten schaffen zu können.

