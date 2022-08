DLA Piper begleitete Biopharma-Transaktion

DLA Piper hat Intercept Pharmaceuticals beim Verkauf des internationalen Geschäfts an Advanz Pharma vertreten.

Intercept Pharmaceuticals ist auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika zur Behandlung nicht-viraler Lebererkrankungen spezialisiert. DLA Piper beriet das US-Unternehmen bei der Veräußerung des Geschäfts außerhalb der USA an das Unternehmen Advanz Pharma. Im Zuge der 405 Millionen USD schweren Transaktion wurden Tochtergesellschaften und Rechte der Intercept veräußert und auf die internationale kommerzielle und medizinische Infrastruktur von Advanz Pharma übertragen. Dabei handelt es sich um ein Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien, dessen strategischer Schwerpunkt auf Spezial- und Krankenhausarzneimitteln in Europa liegt.

In das sehr umfassende Mandat waren die DLA Piper-Büros in den USA, Großbritannien, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich, Irland, Kanada, Schweiz, Portugal und Österreich eingebunden. Dr. Christoph Mager, Partner und Leiter der Corporate und M&A Praxis in Wien, leitete das österreichische Team, dem außerdem Partner Mag. Marc Lager LL.M. (Wettbewerbsrecht) und Counsel Mag. Michaela Wernitznig-Kittel (Corporate) angehörten.

www.dlapiper.com

Fotos: DLA Piper