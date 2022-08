AEQUITA erwirbt Glasproduktionsgeschäft mit Unterstützung von Wolf Theiss

Wolf Theiss berät AEQUITA beim Erwerb des operativen Glasproduktionsgeschäfts der Eckelt Glas GmbH und GLAS ZIEGLER GES.M.B.H von der Saint-Gobain Gruppe.

Unter der Leitung von Corporate/M&A Partnerin Dr. Sarah Wared beriet das multidisziplinäre Team von Wolf Theiss AEQUITA beim Erwerb des operativen Glasproduktionsgeschäfts der Eckelt Glas GmbH und der GLAS ZIEGLER GES.M.B.H. aus rechtlicher Sicht. Hierzu zählten die vorausgehende Transaktionsstrukturierung sowie Verhandlungen rund um die Transaktionsdokumentation.

Eckelt Glas GmbH und GLAS ZIEGLER GES.M.B.H sind führende Glashersteller, die sich auf die Verarbeitung, Veredelung und den weltweiten Vertrieb von Glasprodukten für die Fassadenindustrie spezialisiert haben.

AEQUITA ist ein in München ansässiges Family Office mit langjähriger Expertise in der Glasindustrie, das in Sondersituationen wie Konzernabspaltungen, Nachfolge- und Transformationssituationen in Europa investiert.

Neben Sarah Wared waren unter anderem Nikolaus Wollner (Associate, Corporate / M&A), Jana Landhäußer (Associate, Corporate /M&A), Paulina Pomorski (Counsel, IP/IT), Karin Spindler-Simader (Consultant, Tax), Isabel Firneis (Senior Associate, Employment), Karl Binder (Partner, Real Estate) und Elisabeth Werginz (Associate, Real Estate) involviert.

