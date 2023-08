DLA Piper nun im historischen „Haus am Schottentor“

DLA Piper ist rechtzeitig vor ihrem 20. Österreich-Jubiläum in das „Haus am Schottentor“ gezogen. Das berühmte Bauwerk vereint die Repräsentativität eines neoklassizistischen Bauwerks mit moderner Infrastruktur und zeitgemäßem Komfort.

DLA Piper hat Ende Juni das an der Kreuzung Schottenring und Schottengasse gelegene sowie in den letzten Jahren hochwertig revitalisierte Gebäude bezogen. Das Büro erstreckt sich über zwei Stockwerke und rund 3.500 Quadratmeter und bietet somit den 140 Mitarbeitern der Kanzlei ausreichend Platz. Highlights sind unter anderem die Beletage und das sogenannte Oktogon, der prachtvolle frühere Generalversammlungssaal, in dem künftig Veranstaltungen inhouse im repräsentativen Rahmen abgehalten werden können.

Das denkmalgeschützte Haus am Schottentor, das unweit des alten DLA Piper Büros liegt, wurde nach einem Entwurf der Architekten Ernst Gotthilf und Alexander Neumann errichtet und 1912 fertiggestellt. Den Kern des Gebäudes bilden kreuzförmige Innentrakte und vier Innenhöfe mit Glasdecken. Es diente zunächst als Hauptgebäude des Wiener Bankvereins, wurde zwischen 1934 bis 2002 als Zentrale der Creditanstalt und danach bis 2017 als Zentrale der Bank Austria genutzt.

„Wir sind überglücklich darüber, in ein Haus mit solch langer Geschichte zu ziehen und freuen uns, die Räumlichkeiten mit neuem Leben zu füllen. Das Ambiente ist überaus inspirierend: Bei seiner Errichtung war es eines der modernsten Gebäude Wiens. Den Architekten ist es gelungen, etwas Nachhaltiges zu schaffen, das bis heute Bestand hat. Vorreiter zu sein und dauerhaft höchste Standards zu erfüllen, ist auch eines der Hauptziele unserer weltweiten Kanzlei DLA Piper“, sagt Country Managing Partner Dr. Christoph Mager und ergänzt: „Es ist sehr erfreulich, dass der Umzug wie geplant vor dem bevorstehenden 20. Jubiläum von DLA Piper in Österreich im Herbst über die Bühne gegangen ist.“

