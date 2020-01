DLA Piper startet mit Russland Desk und zwei neuen Senior Associates ins neue Jahr

DLA Piper baut weiter aus und verstärkt die Praxisgruppen Corporate und Finance, Projects & Restructuring mit den neu eintretenden Senior Associates Ekaterina Larens und Jolita Hoxholli.

Darüber hinaus wird ein Russland Desk aufgebaut, um insbesondere für russischsprachige Klienten ein innovatives Angebot im Portfolio zu haben.

Der neu eingerichtete Russland Desk richtet sich an Klienten aus der CIS Region und wird von Ekaterina Larens geleitet, die ihre umfangreiche Erfahrung in der Strukturierung und Beratung bei M&A Transaktionen und Joint Venture Deals in ihre Position einfließen lässt. Besonders spezialisiert ist Fr. Larens in den Bereichen Industrie, Energie, Immobilien, Pharma, PPP (public-private partnerships) und IT sowie Blockchain. Nach ihrem Studium an der staatlichen Universität Moskau war sie seit 2005 im Moskauer Büro von Clifford Chance als Senior Associate im Team Corporate M&A tätig. Neben ihrer Muttersprache Russisch spricht sie Englisch und Deutsch.

Jolita Hoxholli ist auf die Bereiche Energierecht, Projektfinanzierungen und Finanzrecht spezialisiert, wobei ihr Schwerpunkt auf internationalen Mandaten liegt. Sie absolvierte ihr Studium in Albanien und Frankreich und ist seit 2012 in Albanien als Rechtsanwältin zugelassen. In den letzten Jahren war Frau Hoxholli als Research Fellow und Consultant im Energy Community Sekretariat in Wien beschäftigt. Neben ihrer Muttersprache Albanisch spricht sie Englisch, Französisch und Italienisch.

„Mit dem Eintritt von Ekaterina Larens und Jolita Hoxholli können wir vor allem unsere internationale Expertise in den Regionen CIS und SEE weiter ausbauen, unser schon bisher starkes Angebot in diesen Wachstumsmärkten weiter verfeinern und an die Bedürfnisse unserer Mandanten anpassen. Ich heiße beide Kolleginnen herzlich willkommen bei DLA Piper und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit„, sagt Dr. David Christian Bauer, Country Managing Partner des Wiener DLA Piper Büros.

