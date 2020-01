Sonja Otenhajmer verstärkt das CMS Anwalts-Team als Expertin für Prozessführung

Seit kurzem verstärkt Sonja Otenhajmer als eingetragene Rechtsanwältin den Fachbereich Dispute Resolution bei CMS in Wien. Ihr Fokus liegt dabei weiterhin auf internationaler Schiedsgerichtsbarkeit.

Seit 2016 unterstützt Sonja Otenhajmer (31) als Associate CMS in Wien im Bereich Prozessführung und Schiedsverfahren als auch im Unternehmens- und Wirtschaftsrecht. Auch als eingetragene Anwältin bleibt sie der Wiener Kanzlei treu und widmet sich weiterhin der Prozessführung, insbesondere der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, die sich als Streitbeilegungsmechanismus bei grenzüberschreitenden Transaktionen weltweit etabliert hat und stetig an Relevanz gewinnt. Ein Tätigkeitsbereich, bei dem der jungen Anwältin auch ihre Vielsprachigkeit – sie spricht fließend Englisch, Deutsch, Serbisch, Bosnisch und Kroatisch und verfügt über gute Kenntnisse in Spanisch und Italienisch – zu Gute kommt.

International verlief auch Sonja Otenhajmers juristische Ausbildung, die sie an den Universitäten in Wien (mit Auszeichnung in 2012), Bologna und Belgrad absolvierte. Ihr großes Interesse an internationaler Schiedsgerichtsbarkeit entwickelte sich schon während des Studiums an der Universität Wien, wo sie am internationalen Wettbewerb für Schiedsgerichtsbarkeit teilnahm. Bereits als Studentin hat sie im Bereich der Streitbeilegung publiziert und einschlägige Berufserfahrung gesammelt.

Vor ihrem Einstieg bei CMS war Sonja Otenhajmer als Universitätsassistentin und Universitätslektorin am Institut für Zivilverfahrensrecht der Universität Wien sowie für renommierte Wirtschaftskanzleien in Wien und Madrid tätig. Mit einem jüngst erworbenen Master Degree in Management (Fakultät für Organisationswissenschaften, Belgrad) verfügt Sonja Otenhajmer über eine weitere Ausbildung, die ihr bei ihrer Tätigkeit zugutekommt. Ihre Rechtsanwaltsprüfung legte sie in Wien mit Auszeichnung ab.

Foto: beigestellt