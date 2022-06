DORDA bei von IP Stars verliehenen Managing IP Awards ausgezeichnet

DORDA wurde bei den Mittwochabend von IP Stars verliehenen Managing IP Awards gleich zwei Mal ausgezeichnet. In den Kategorien Austria Trademark Prosecution sowie Austria Copyright konnte sich das Team rund um Axel Anderl, Managing Partner und Leiter der IT-, IP- und Datenschutz Praxis, durchsetzen.

Managing IP Awards werden an Kanzleien vergeben, die herausragende Leistungen im Bereich IP erbracht haben. In der aktuellen 17. Ausgabe werden mehr als 50 Jurisdiktionen und diverse Fachbereiche bewertet.

Das von Axel Anderl geleitete DORDA IP-Team wurde mit diesen Awards zum wiederholten Male ausgezeichnet. Nachdem die Praxisgruppe jahrelang vor allem für die technikaffine Beratung an der Schnittstelle zu IT bekannt und begehrt war, hat sie in den letzten Jahren bewusst zusätzlich auch in den klassischen IP-Bereichen wie Marken-, Urheber- oder Patentrecht Schwerpunkte gesetzt. Das wurde mit den Auszeichnungen nun auch belohnt.

Das DORDA IP-Team hat sich in den letzten Jahren auch personell noch einmal deutlich verbreitert. Neben einigen Neuzugängen wurde zuletzt Andreas Seling zum Counsel ernannt.

Axel Anderl zeigt sich über die neuesten Auszeichnungen hocherfreut: „Diese – gleich zwei – Auszeichnungen bestätigen unsere großen Anstrengungen des weiteren Ausbaus und Vertiefung der Spezialisierung unserer IP Praxis. Unser Breiten- und Tiefenwachstum sorgt gepaart mit unserem sehr speziellen Dienstleistungsansatz gleichsam für mehr Nachfrage. Das wiederum eröffnet Karrierechancen für bestehende und neue Mitarbeiter – eine insgesamt positive Spirale. Ich bin jedenfalls stolz und dankbar, dass unser Ansatz auf so große Resonanz am Markt stößt und auch mit entsprechenden Auszeichnungen belohnt wird. Es ist eine schöne Bestätigung zur alltäglichen Freude, diesen Weg gemeinsam mit unserem fachlich und menschlich ausgezeichneten und außergewöhnlichen Team zu gehen.“

Foto: beigestellt, (© Natascha Unkart & Isabelle Köhler)