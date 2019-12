DORDA unterstützt DLH Austria bei Verkauf von Logistikobjekten

Stefan Artner, DORDA Partner und Leiter der Immobilienpraxisgruppe, und Marie-Luise Pugl, Immobilienanwältin bei DORDA, berieten DLH Real Estate Austria, ein Unternehmen der familiengeführten Zech Group, beim Verkauf von Logistikobjekten Nahe des Flughafen Wien-Schwechat.

Käufer ist das deutsche Unternehmen Deka Immobilien, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die beiden von Deka Immobilien erworbenen Logistikobjekte „Gamma 1“ und „Gamma 2“ gehören zum Industrial Campus Vienna East, nahe dem Flughafen Wien-Schwechat. Der Industrial Campus Vienna East wird nach seiner Fertigstellung über 120.000 m2 umfassen und damit der größte Logistikcampus Österreichs sein. Die Distributioncenter Gamma 1 und 2 haben insgesamt eine Fläche von knapp 33.000 m² und sind bereits vollständig vermietet.

Zusätzlich beriet DORDA Eigentümer und Projektentwickler DLH Austria beim Verkauf von zwei weiteren Gebäuden des Logistikcampus an Deka Immobilien im Rahmen eines Forward Purchase. „Alpha 2“ und „Gamma 3“ sollen Mitte des kommenden Jahres fertiggestellt werden und dann über eine vermietbare Fläche von über 41.000 m2 mit 131 Parkplätzen verfügen. Als Nutzer steht unter anderem bereits die Hornbach Baumarkt AG fest.

„Wir sind bereits in der Vergangenheit als Berater rechtlich an der Seite von DLH Austria gestanden und freuen uns, dass wir nun auch den erfolgreichen Verkauf dieses Projekts begleiten durften„, so Stefan Artner, Leiter der mehrfach ausgezeichneten Immobilienpraxisgruppe von DORDA. Marie-Luise Pugl und Stefan Artner wurden bei der Immobilientransaktion von Rechtsanwaltsanwärter Markus Buchleitner aus dem DORDA Real Estate Team unterstützt.

DLH Real Estate Austria ist Teil der Deutsche Logistik Holding. Sie entwickelt eine breite Palette an flexiblen Lager-, Industrie- und Produktionsräumen, die an qualitativ hochwertigen Standorten in Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt werden. DLH Austria ist Teil der Real Estate Sparte der familiengeführten Zech Group mit über 8.000 Mitarbeitern.

