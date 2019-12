Alexander Höller verstärkt IT- und Datenschutzteam von Herbst Kinsky

Alexander Höller, der seine Karriere bereits als Rechtsanwaltsanwärter bei Herbst Kinsky begonnen hat, seit Dezember 2019 nunmehr als Rechtsanwalt tätig ist.

Alexander Höller war vor seiner Zeit in der Anwaltei mehrere Jahre Universitätsassistent am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und setzte bereits damals einen Schwerpunkt in techniknahen Fragen des Rechts.

Seine Technikaffinität sowie Zusatzqualifizierungen, wie beispielsweise die Zertifizierung als Certified Information Privacy Professional (CIPP/E), garantieren eine bestmögliche Beratung nationaler und internationaler Mandanten des IT- und Datenschutzteams von Herbst Kinsky.

Foto: beigestellt