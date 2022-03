DSC erweitert Team mit Maximilian Wallergraber

DSC Doralt Seist Csoklich freut sich, Maximilian Wallergraber als neuen Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei zu begrüßen.

Neben unternehmens- und gesellschaftsrechtlichen Themen liegt sein Fokus vor allem auf Glückspielrecht. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit Zivil- und Zivilprozessrecht.

Maximilian Wallergraber schloss das Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab und studierte im Rahmen eines Auslandssemesters an der Universität Leiden (Niederlande). Danach absolvierte er den postgradualen Universitätslehrgang “Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht” an der Universität Wien. Bevor er im März 2022 zu DSC Doralt Seist Csoklich stieß, war Maximilian Wallergraber bei einer bekannten internationalen Wirtschaftsrechtskanzlei in Wien tätig.

Foto: beigestellt

