PwC Legal berät bex technologies bei Finanzierungsrunde

oehner & partner rechtsanwaelte GmbH (PwC Legal Österreich) und die PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft (PwC Legal Deutschland) haben die bex technologies GmbH (bex) und ihre Gründer, Lennart A. Paul, CEO und Johannes Keller, CTO, bei einer weiteren Finanzierungsrunde rechtlich umfassend beraten.

bex entwickelte eine B2B-Logistikplattform für das Bauhandwerk und seine Lieferanten mit Blick auf die letzte Meile. bex kombiniert dabei unbegrenzte Logistikkapazität mit einem vollständig digitalen und automatisierten Prozess. So setzt die bex Logistikplattform einen neuen Standard für die einfache und effiziente Organisation der letzten Meile in der Baubranche. Mithilfe der Plattform können Baumaterialien und Baugeräte innerhalb von 2 Stunden am selben Tag ausgeliefert werden – egal, ob es sich um eine Packung Schrauben oder fünf Paletten Pflastersteine handelt. Dafür gibt es auf der Plattform eine wachsende Anzahl mehrerer hundert Fahrzeuge – vom Lastenrad bis zum Dreiachser mit Kran.

Mit der aktuellen Finanzierungsrunde, angeführt durch Scania Growth Capital, hat sich bex 5,6 Mio. Euro für weiteres Wachstum gesichert. Mit Scania Growth Capital (ebenfalls Frühphaseninvestor des Logistik-Einhorns Sennder) und Peter Förster (Mitgründer der marktführenden Logistikplattform Transporeon) stehen hinter bex nun zwei erfahrene, unternehmerisch denkende Investoren mit tiefen Wurzeln in der Logistikbranche. Sie schließen sich Gemelo an, einem in München ansässigen Family Office, das bereits in einer Seed-Runde im Jahr 2021 mehr als 1 Million Euro in bex investiert hat.

bex und ihre Gründer setzten bereits bei der Seed-Runde auf die Expertise von PwC Legal und haben bei dieser Finanzierungsrunde nun erneut ein Transaktionsteam rund um Minkus Fischer und Matthias Trummer hinzugezogen. „Minkus Fischer und Matthias Trummer sowie ihr Team konnten uns dank ihrer umfangreichen Transaktionserfahrung mit hohem Einsatz trotz engen zeitlichen Rahmens hervorragend unterstützen“, sagt Lennart A. Paul, CEO.

Foto: beigestellt