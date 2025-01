E+H hat Interpath beim Erwerb von Kerkhoff zu Fragen des österreichischen Rechts beraten

E+H hat das Beratungsunternehmen Interpath Holding Ltd („Interpath“) beim Erwerb der Kerkhoff Group GmbH einschließlich ihrer österreichischen Tochtergesellschaft Kerkhoff Consulting GmbH („Kerkhoff“), ein Beratungsunternehmen für Einkauf und Supply-Chain-Management, in Fragen des österreichischen Rechts beraten.

Mit dieser Transaktion weitet Interpath seine internationale Präsenz auf Deutschland, Österreich und die Schweiz aus.

Durch die Transaktion erhält Kerkhoff Zugang zu neuen internationalen Märkten und ein erweitertes Netzwerk, während Interpath von Kerkhoffs fundiertem Fachwissen in den Bereichen Einkauf und Supply-Chain-Management profitieren wird. Alle 60 Mitarbeiter von Kerkhoff werden zu Interpath wechseln.

Die Übernahme setzt die rasche weltweite Expansion von Interpath fort, nachdem das Unternehmen im vergangenen Sommer in Paris sein erstes Büro in Kontinentaleuropa eröffnet hat. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen fast 1.000 Mitarbeiter an 23 Standorten in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, auf den Bermudas, den Cayman Islands, den British Virgin Islands und in Algerien.

Das E+H-Team stand unter der Leitung von Partner Dr. Dominik Juster, LL.M. und umfasste weiters Partnerin Dr. Jana Eichmeyer, LL.M., Rechtsanwältin Theresa Weiss-Dorer, LL.M. und Rechtsanwaltsanwärter Mag. Laura-Sophie Polzhofer, Mag. Jasmin Pieper und Mag. Lorenz Bogensberger.

Clifford Chance agierte als federführender Rechtsberater für Interpath mit einem Team unter der Leitung von Partner Simon Schmid und Senior Associate Ribana Piontek.

Foto: beigestellt, E+H