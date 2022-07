EY Law berät die Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI) bei „HIGH FIVE“ Ankauf

EY Law und EY Österreich haben die Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI) beim Erwerb des Leuchtturmprojektes „High Five“, ein nachhaltiges Wohnneubauprojekt in Linz beraten.

Verkäufer ist ein Konsortium aus STC Development und Roombuus, der Immobilien-Deal wurde von EHL vermittelt und erfolgte in Form eines Forward-Funding-Deals.

Das Linzer Leuchtturmprojekt „High Five“ ist ein nachhaltiges Neubauprojekt mit ca. 300 Wohnungen, Gewerbeflächen im Erdgeschoß und mehr als 150 Stellplätzen in zentraler Lage der Innenstadt. Das Projekt mit einer vermietbaren Gesamtnutzfläche von mehr als 16.500 Quadratmetern soll bis Ende 2024 fertiggestellt werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Linzer Immobilie wird in das Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Wohnen ZBI eingebracht. EY und EY Law haben ZBI schon bei mehreren Transaktionen in Top-Lagen in den letzten Monaten begleitet – so bei den Grazer Reininghaus Gründen oder in Wien-Stammersdorf.

„Mit dieser Transaktion konnten wir eine weitere zukunftsträchtige Investition der ZBI Gruppe begleiten, diesmal am spannenden Linzer Immobilienmarkt. Der ökologische und energieeffiziente Vorzeige-Wohnbau in bester Lage bleibt für heimische und internationale Investoren attraktiv. Besonders schön ist bei diesem Projekt, dass wir erneut mit unserer multidisziplinaren Beratung für Recht, Steuern und Technik punkten konnten“, fasst Rechtsanwalt Stephan Größ, Leiter des Immobilienbereichs von EY Österreich, zusammen.

Im EY Law Team von Stephan Größ (Partner, EY Head of Real Estate) waren Roman Jatzko (Rechtsanwalt, Real Estate), Elisabeth Peck (Rechtsanwältin, Public Law) und Tobias Scheufler (Rechtsanwaltsanwärter Real Estate) tätig. EY Law verantwortete die Legal Due Diligence und die Vertragsverhandlungen.

Die steuerliche Beratung der Transaktion (Tax DD) übernahm EY Tax mit Gernot Ressler (Partner Real Estate Tax) und Silvia Moser (Manager Real Estate Tax).

Technische Due Diligence wurde von EY Transaction Advisory mit Elisabeth Rauter (Senior Manager) und Dino Celi (Senior Consultant) durchgeführt.