Familienunternehmen Baumgartner beantragt Sanierungsverfahren wegen Corona-Krise

Die Baumgartner Schuh & Mode GmbH mit Sitz in Graz hat mit 30.04.2020 beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens und Abschluss eines Sanierungsplanes eingebracht. Die Geschäftsführung plant die Fortführung des Unternehmens.

Die Baumgartner Schuh & Mode GmbH, die an 3 Standorten in Österreich 30 Dienstnehmer beschäftigt, kann auf eine 80-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken und ist damit eines der ältesten Fachhandelgeschäfte in Graz. Es zeichnet sich seit jeher durch hochwertige Waren und eine besondere Kundenbetreuung aus.

„Durch die im März für stationäre Handelsunternehmen in Kraft getretenen Betretungsverbote kam es zu einem völlig unerwarteten Umsatztotalausfall und dies am Beginn unserer besten Saison; auch die schrittweise Öffnung seit Ostern führt nicht zu den notwendigen Umsätzen, weil aufgrund der eingeschränkten Öffentlichkeit und der anhaltenden Veranstaltungsverbote bis in den Sommer hinein die Kundenfrequenz ausbleibt.“, erklärt der Geschäftsführer der Baumgartner Schuh & Mode GmbH, Mag. Rudolf Baumgartner.

Rechtsanwalt Dr. Clemens Jaufer, der die Antragstellerin vertritt, erklärt zur angestrebten Sanierung: „Trotz der seit Ostern erfolgten Lockerung rentiert sich eine Geschäftsöffnung für die wenigsten Handelsunternehmen. Die Schuh und Modegeschäfte wurden Anfang März mit der Frühjahrsware gefüllt, aufgrund der nach wie vor anhaltenden Corona-bedingten Beschränkungen bleiben die Kunden auch nach der wochenlangen Sperre aus. Damit ist für viele Unternehmen eine Planung ihrer Liquiditätssituation kaum möglich. Für das Traditionsunternehmen Baumgartner ist daher eine Rettung nur in einem Sanierungsverfahren denkbar.“

Der Geschäftsführer ergänzt: „Wir werden die wirtschaftliche Gesamtsituation gemeinsam mit dem Masseverwalter analysieren und sind zuversichtlich, dass die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen wirken und die Sanierung gelingt.“

Foto: beigestellt

