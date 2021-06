Frotz Rechtsanwälte: News von Dr. Ines Krausler und Dr. Daniel Schmidt

Dr. Ines Krausler, LL.M. (QMUL) wird Partnerin und Dr. Daniel Schmidt, LL.M. MBA-HSG verstärkt das Team als Rechtsanwalt bei Frotz Rechtsanwälte.

Ines Krausler (33) hat 2014 als Rechtsanwaltsanwärterin bei der Frotz Rechtsanwälte OG begonnen und war vom ersten Tag an in die gesellschafts- und haftungsrechtliche Beratung nationaler und insbesondere internationaler Mandanten mit einbezogen. Daraus entwickelten sich, gestärkt durch einschlägige Auslandserfahrung, auch ihre heutigen Tätigkeitsschwerpunkte im Bereich grenzüberschreitende Transaktionen und Umgründungen einerseits sowie Compliance andererseits. Dabei deckt sie nicht nur die Beratung bei internen Untersuchungen und deren rechtlicher Aufarbeitung ab, sondern auch von Banken und Versicherungen an der Schnittstelle von Gesellschafts- und Aufsichtsrecht.

Daniel Schmidt promovierte 2017 an der Universität Wien im Unternehmensrecht. Vertiefende Kenntnisse im Wirtschafts- und Unternehmensrecht erlangte er bei seinem postgradualen Studium „European and International Business Law“, das er 2015 mit einem Master of Laws (LL.M.) abschloss. Ergänzend dazu studierte Daniel Schmidt Unternehmensführung an der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz, und erlangte an dieser 2020 einen Master of Business Administration (MBA).

„Wir freuen uns, Ines Krausler nach vielen Jahren bester Zusammenarbeit als Partnerin und Daniel Schmidt als Rechtsanwalt gewonnen zu haben. Die darin liegende Erweiterung und Stärkung unserer Kanzlei zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, betont Seniorpartner Stephan Frotz.

