Haslinger / Nagele gewinnt Mathis Fister als Anwalt

Fister verstärkt das öffentlich-rechtliche Team von Haslinger / Nagele, das bereits in vielen Bereichen zu den Branchenleadern zählt und traditionell großen Wert auf das wissenschaftliche Renommee seiner Anwält:innen legt.

Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in allen Bereichen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts, besonders im öffentlichen Wirtschaftsrecht, im Verwaltungsstrafrecht und in der Verfahrensführung. In diesen Bereichen ist Mathis Fister auch durch rege Publikations-, Lehr-, Vortrags- und Seminartätigkeiten ausgewiesen.

„Sein Eintritt ist für uns ein absoluter Glücksfall. Gemeinsam mit ihm werden wir die Beratungsfelder für unsere Mandant:innen weiter ausbauen und vertiefen„, Wilhelm Bergthaler, Partner bei Haslinger / Nagele

„Mit Haslinger / Nagele verbinden mich seit Langem nicht nur viele fachliche und freundschaftliche Kontakte, sondern vor allem auch unsere Philosophie von der rechtsanwaltlichen Arbeit: Innovation, juristische Kreativität, Ganzheitlichkeit und Weitblick im Denken, Professionalität und Präzision in der Arbeitsweise, Engagement und Entschlossenheit in der Umsetzung. Und all dies mit der gebündelten Expertise eines harmonischen und wirkmächtigen Teams sowie mit der synergetischen Fundierung in den Rechtswissenschaften am Puls der Zeit und ihr voraus. Wir stellen an uns selbst die höchsten Ansprüche und wollen jeden Tag daran gemessen werden. Es ehrt und freut mich, in eine solche Kanzlei eintreten und zu ihrem Erfolg beitragen zu dürfen„, so g.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Graz und Wien war Mathis Fister Universitätsassistent und später Assistenzprofessor unter VfGH-Präsident Univ.-Prof. DDr. Dr. h.c. Christoph Grabenwarter, inmitten auch verfassungsrechtlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof. Mathis Fister ist seit 2015 Rechtsanwalt, habilitierte sich im Jahr 2019 für die Fächer Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und lehrt seit 2020 als Universitätsprofessor für Öffentliches Recht an der Johannes Kepler Universität Linz.

