sms.law holt mit Dr. Julia Andras neue Litigation Partnerin an Bord

Mit Dr. Julia Andras verstärkt sich der sms.law Partnerkreis um eine erfahrene Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Prozessführung und Streitbeilegung.

Die Spezialisierung von Andras liegt im Bereich Prozessführung und Streitbeilegung, insbesondere in den Bereichen Arbeitsrecht, Arzthaftungsrecht, Familien- und Erbrecht, Schadenersatz, dem allgemeinen Zivilrecht, sowie in allen Themen rund um Glücksspielrecht. Seit Mitte der 2000er Jahre vertritt sie nationale und internationale Mandanten vor verschiedenen inländischen Gerichten und Behörden. Zudem ist Dr. Andras aktives Mitglied zahlreicher internationaler Anwaltsvereinigungen und berät ihre Mandanten in deutscher, englischer und ungarischer Sprache.

Dr. Julia Andras schloss ihr Jurastudium 2004 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien (Mag. iur.) ab und promovierte 2016 zum Doktor der Rechtswissenschaften. Seit 2016 war sie als Head of Litigation und Managing Partnerin einer renommierten internationalen Anwaltskanzlei in Wien tätig. Bekannt ist sie vielen auch aus ihrem DERStandard Online-Blog, in dem sie regelmäßig zu aktuellen und relevanten familienrechtlichen Themen schreibt.

sms.law Gründungspartner Christian Mayer: „Wir freuen uns, zum Start des Jahres Julia im Team begrüßen dürfen. Mit ihrer fachlichen Expertise und großen Erfahrung wird sie uns dabei unterstützen die sms.law Litigation Practice weiter auszubauen und unseren Marktauftritt weiter zu stärken.“

Julia Andras: „Ich freue mich sehr, meine langjährige Erfahrung als Prozessanwältin nunmehr bei sms.law, einer modernen, internationalen und zukunftsorientierten Kanzlei einbringen zu können. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir damit die Basis für eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft legen, die auch den stetig wachsenden Anforderungen des internationalen Rechtsmarktes gewachsen ist.“

Foto: beigestellt