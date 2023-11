Julia Cuder unterstützt DSC als neue Rechtsanwaltsanwärterin

Seit Oktober 2023 unterstützt Julia Cuder die Kanzlei als Rechtsanwaltswärterin. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht sowie M&A.

Julia Cuder hat an der Wirtschaftsuniversität Wien Wirtschaftsrecht studiert. Während ihres Studiums hat sie ein Auslandssemester an der DePaul University – College of Law in Chicago absolviert und zusätzliche internationale Erfahrungen durch Sommerstudienprogramme an der University of Groningen und der University of Oxford gesammelt.

Bevor sie Teil des DSC Teams wurde, war sie als juristische Mitarbeiterin sowie als Rechtsanwaltsanwärterin in den Bereichen Gesellschaftsrecht und M&A bei renommierten Wiener Wirtschaftskanzleien tätig.

Foto: beigestellt