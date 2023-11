Future-Law Legal Tech Konferenz 2023

Am 8.11.2023 fand wieder die, inzwischen in der Branche etablierte, Legal Tech Konferenz im Park Hyatt Vienna statt. Perfekt umgesetzt und ausgebucht konnte man die aktuellen und zukünftigen Legal Tech Lösungen im Hauptsaal, im Rahmen von Workshops und Hands-On Sessions mit UNOY® verfolgen.

Future-Law Gründerin und Host Sophie Martinetz begrüßte die Gäste in einem vollgefüllten Saal und der Andrang widerspiegelte den Stellenwert von Legal Tech in der Rechtsbranche. Alexander Behrens, Partner Allen & Overy LLP eröffnete die Konferenz mit einem Vortrag zum Thema „Wie schaffe ich einen Mehrwert als digitale Kanzlei mit AI & Co für meine Klient:innen?“ (Foto oben)

Auch der digitale Rechtsstaat wurde seitens Maria Wittmann-Tiwald (Präsidentin Handelsgerichts Wien), Michael Rohregger (Rechtsanwalt in Wien und Präsident der Rechtsanwaltskammer Wien), Simon Schützeneder (Head of Legal Austria Alstom Group), Gabriele Bolek-Fügl (Geschäftsführerin Compliance2b), Andrei Salajan (Head of Digitalisation Schoenherr Attorneys At Law) und Susanne Mortimore (Geschäftsführerin LexisNexis Austria) (Moderation) näher in der Fokus genommen.

Spannend gaben Petra Laback (Rechtsanwältin Laback Rechtsanwälte) und Alexander Skribe (Partner Skribe Rechtsanwälte GmbH) Einblicke in eine digitale Kanzlei und ihre Abläufe

Sophie Martinetz zeigte gemeinsam mit Gertraud Leimüller, Co-Founder and Managing Director der leiwand AI gmbh aktuelle Trends, die schon präsenten KI-Möglichkeiten und wie man diese in einer Kanzlei konkret und sicher einsetzen kann. Gertraud Leimüller präsentierte sechs wichtige Fragen die man sich vor Kauf bzw. Einsatz einer KI stellen sollte.

In einer Hands-On Session zeigte Alexander Skribe, Partner Skribe Rechtsanwälte GmbH und Geschäftsführer der UNOY GmbH wie man mit Kapps der No-Code Plattform UNOY juristisches Fachwissen digitalisieren und skalieren kann.

Dass die Vorteile von Cloud Speicher Lösungen auch bei Rechtsanwaltskanzleien im Vormarsch sind bestätigte auch Martin Runggaldier von XPERT der die neue jurXpert Weblösung im Rahmen eines Workshops vorstellte. Dies zeigte sich auch beim Experten-Workshop von Plan-B IT und ALSO. Plan-B IT hat zusammen mit Microsoft und ALSO eine Cloud-Plattform speziell für Anwaltskanzleien ins Leben gerufen.

Networking darf nicht zu kurz kommen:

Gesehen wurden uA Legal Marketing Specialistin Gina-Maria Tondolo (Geschäftsführerin. DANTE LegalTech Solutions GmbH), Legal-Tech-Pionierin Dr. Veronika Haberler (Co-Gründerin des Wiener Legal Tech-Start-ups LeReTo), Rechtsanwältin Dr. Julia Andras, Mag. Barbara Kucher (Partnerin bei KWR) und Dr. Beatrice Blümel (Rechtsanwältin und Head of New Technologies & Digitalisation bei KWR), Dr. Pilar Mayer-Koukol (Partnerin Paulitsch Law), Legal Engineer Dr. Stephan Verdino (Skribe Rechtsanwälte GmbH) uvm.

Wir freuen uns auf die Legal Tech Konferenz 2024!