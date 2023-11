Neue Kanzlei für Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht in Wien

Rechtsanwalt Daniel Wagner hat kürzlich seine eigene Kanzlei in Wien eröffnet und sich auf Finanz- und Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert.

Mit seiner Ausbildung und Praxiserfahrung in Betriebswirtschaft, Steuern und Recht bietet Wagner ein Kompetenzpaket über das nur wenige Experten am Markt verfügen.

Wagner begann seine berufliche Laufbahn als Konzipient beim Präsidenten der Wiener Rechtsanwaltskammer, Hon.-Prof. Dr. Michael Rohregger, wo er unter anderem namhafte Wirtschaftsstrafmandate betreute. Nach der Absolvierung seiner Rechtsanwaltsprüfung erweiterte er sein betriebswirtschaftliches Wissen unter der fachkundigen Leitung von Prof. Mag. Rudolf Siart, einem angesehenen Buchsachverständigen und Steuerberater.

Zuletzt vertiefte er seine Kenntnisse im Finanzstrafrecht bei PwC Österreich und

befindet sich aktuell kurz vor Abschluss der Steuerberaterausbildung, die sein Skillset weiter ergänzen wird.

Aktuell findet man seine Kanzlei in der Falkestraße 1 in der Wiener Innenstadt, im Jänner 2024 ist jedoch ein Umzug in neu adaptierte Räumlichkeiten in der Elisabethstraße 22, ebenfalls in 1010 Wien, geplant.

Foto: beigestellt, © Gianmaria Gava | RA Mag. Daniel Wagner, LL.B.