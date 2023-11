PHH Rechtsanwält:innen baut Dispute Team mit Martina Stranzinger-Maier aus.

Mit Martina Stranzinger-Maier (37) holt die Wiener Wirtschaftskanzlei eine Expertin für gerichtliche und außergerichtliche Prozessführung, Zivilrecht, Insolvenzrecht und Bankenabwicklung ins Disputes Team. Stranzinger-Maier startet als Counsel und wird den Disputes Bereich leiten.

Martina Stranzinger-Maier (37) war seit 2011 in mehreren namhaften Anwaltskanzleien wie auch als Referentin bei der Finanzmarktaufsicht tätig. Ein besonderes Anliegen ist ihr das Thema Green Advertising und sie hat unter anderem in einem Verfahren, in dem der VKI einem Unternehmen Greenwashing vorwarf, erfolgreich beraten.

Bei PHH Rechtsanwält:innen wird Stranzinger-Maier das Disputes Team personell und inhaltlich verstärken und gemeinsam mit den Partnerinnen Julia Fritz (Nachhaltiges Bauen), Stefanie Werinos (Umwelt- und Energierecht), Rechtsanwältin Lisa Urbas (ESG Expertin) sowie den Banking & Finance Partner:innen Annika Wolf und Wolfram Huber (Green Loans) den neuen PHH ESG Desk aufbauen. Martina Stranzinger-Maier wird dabei den zivilrechtlichen und regulatorischen Teil abdecken und Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen vor allem bei Fragen des Wettbewerbsrechts sowie bei Green Claims beratend und vertretend zur Seite stehen. „Ich freue mich sehr, dass ich bei PHH die Möglichkeit habe, das Thema ESG interdisziplinär voranzutreiben. ESG steht auch für fair play. Unternehmen, die sich authentisch für Nachhaltigkeit einsetzen, dürfen nicht durch Greenwashing-Maßnahmen anderer Marktteilnehmer beeinträchtigt werden“, sagt Stranzinger-Maier.

Management Partnerin und HR-Verantwortliche bei PHH, Julia Fritz, betont: „Mit Martina konnten wir fachlich und menschlich eine perfekte Gallionsfigur für uns und unser Disputes Team gewinnen. Das Disputes Team wird dabei interdisziplinär mit unseren anderen Departments zusammenarbeiten, wie Corporate, M&A, Banking & Finance, Arbeitsrecht, Real Estate sowie öffentliches Recht und so eine Full-service-Betreuung unserer Mandant:innen ermöglichen.“

Foto: beigestellt