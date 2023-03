Kanzlei am Kai berät bei Kauf eines historischen Zinshauses in Linz

Der komplette Ankaufsprozess inkl. Kaufvertragsabwicklung von Rechtsanwältin Mag. Sabrina Oberlojer, Kanzlei am Kai, erfolgreich unter Dach und Fach gebracht.

„Ich freue mich, dass ich die Gebrüder Riha ein weiteres Mal beim Ankauf einer noch dazu so prestigeträchtigen Liegenschaft in Bestlage rechtlich begleiten durfte“, sagt Sabrina Oberlojer.

Die Zinshausliebhaber Bernhard und Clemens Riha konnten mit ihrem Unternehmen GR Real GmbH ein wahres Juwel in Linz erwerben. Die Liegenschaft befindet sich in absoluter Bestlage der Altstadt: Mitten am Taubenmarkt, wo auch die berühmte Landstraße ihren Ursprung hat.

„Dieses Zinshaus ist mittlerweile schon das neunte Objekt, welches mein Bruder und ich als Gebrüder Riha in unser Linz-Portfolio aufnehmen können“, freut sich Bernhard Riha über den Liegenschaftszuwachs.

Foto: beigestellt