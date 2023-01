KWR unterstützt IC beim Erwerb des Studierendenwohnhauses THE FIZZ Wien Brigittenau

KWR hat die International Campus Group (IC) beim Erwerb eines Immobilien-Portfolios von fünf Studierendenwohnhäusern in Deutschland und Österreich beraten.

KWR betreute dabei die österreichische Transaktion (einschließlich der Finanzierung) hinsichtlich des Erwerbs des Objekts THE FIZZ Wien Brigittenau (bestehend aus 632 Apartments). Das Closing erfolgte im Dezember 2022. Es handelte sich dabei um eine der volumenstärksten Transaktionen auf dem deutschsprachigen Student Housing-Markt im vergangenen Jahr.

IC ist einer der größten Investoren, Entwickler und Betreiber von Konzepten für studentisches und urbanes Wohnen in Europa. Der Ankauf des gegenständlichen Student Housing-Portfolios mit fast 1.900 Betten ist für IC ein bedeutender Meilenstein, da das Unternehmen so seine Präsenz auf dem Markt weiter ausbauen kann. In Österreich besitzt und betreibt IC nunmehr zwei Studierendenwohnhäuser unter der Marke THE FIZZ (Wien Brigittenau und Wien Hauptbahnhof).

„Wir betreuen die International Campus Group bereits seit mehreren Jahren umfassend in rechtlichen Angelegenheiten in Österreich und freuen uns, dass wir auch diese Transaktion begleiten durften“, führt KWR-Partner Jan Philipp Schifko aus.

Das KWR-Team wurde von Jan Philipp Schifko und Rechtsanwältin Caroline Lessky (beide Real Estate) geleitet. Ebenfalls unterstützten die Partner Gerold Wietrzyk und Thomas Haberer (Corporate / M&A), Rechtsanwalt Arno Cichocki (Corporate / M&A) sowie die Associates Kilian Bock, Florian Fiala (beide Real Estate) und Armin Zarghami (Corporate / M&A) die Transaktion und Finanzierung.

Foto: beigestellt, Montage