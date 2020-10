Linzer Wirtschaftskanzlei Metzler & Partner verstärkt sich mit Prozessrechts- und Regulatory-Spezialisten Fabian Hanz

Metzler & Partner bauen ihre Kanzlei weiter aus: Fabian Hanz (32), Spezialist für Prozessrecht und Öffentliches Wirtschaftsrecht, ergänzt ab 1. Oktober 2020 das bisher dreiköpfige Anwalts-Team der Linzer Rechtsanwaltskanzlei.

Für Metzler & Partner ist dies nach dem Eintritt des Gesellschafts- und Stiftungsrechts-Spezialisten Wolfgang Lackner bereits die zweite Verstärkung auf Anwaltsebene in diesem Jahr. „Mit Fabian Hanz begrüßen wir einen ausgewiesenen Experten im Prozessrecht sowie im Öffentlichen Wirtschaftsrecht. Er verstärkt unsere Kernkompetenz der Prozessführung in Wirtschaftsangelegenheiten und bildet gemeinsam mit Matthäus Metzler ein hochqualifiziertes Regulatory-Praxisteam. Die high end Beratung auch in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten komplettiert unser Full Service-Angebot für Unternehmen in diesem für unsere Mandanten sehr bedeutenden Bereich“, so Michael und Matthäus Metzler, die geschäftsführenden Gesellschafter von Metzler & Partner, unisono.

Fabian Hanz zu seinem Wechsel zu Metzler & Partner: „Wir haben uns bei Metzler & Partner zum Ziel gesetzt, ein völlig neues Format einer jungen, dynamischen und auf hochkarätige Rundum-Betreuung von Unternehmen ausgerichteten Wirtschaftskanzlei in Oberösterreich zu schaffen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt und ich freue mich sehr darauf.“

Über Fabian Hanz:

Dr. Fabian Hanz ist 1988 geboren. Nach seinem Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz im Jahr 2012 war er zunächst Universitätsassistent am Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre der JKU Linz. 2014 promovierte er zum Dr. iur. 2017 wurde er zum Rechtsanwalt angelobt.

Foto: beigestellt