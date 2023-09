Martin Lanner verstärkt das Arbeitsrechtsteam von KWR

Seit September verstärkt Rechtsanwalt und Junior Partner Mag. Martin Lanner (32) das Arbeitsrechtsteam von Partnerin Dr. Anna Mertinz.

Die Schwerpunkte von Martin Lanner liegen insbesondere im Arbeitszeitrecht, in der Unterstützung bei der Rekrutierung von Arbeitskräften aus Drittstaaten sowie in der arbeitsrechtlichen Begleitung von M&A-Transaktionen.

Die Arbeitsrechtspraxis von KWR hat sich in den letzten Jahren deutlich erweitert und soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Durch die Aufnahme von Martin Lanner als Rechtsanwalt und Junior Partner trägt KWR den steigenden Anfragen auf Mandantenseite Rechnung und bietet weiterhin kompetente und rasche Beratung.

„Mit Martin Lanner konnten wir einen hervorragenden Experten zur Verstärkung unserer etablierten Arbeitsrechtspraxis gewinnen, die sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat. Auch in Zukunft wollen wir dieses Fachgebiet weiter ausbauen, um unsere Klienten in diesem wichtigen Bereich zu unterstützen“, so KWR-Managing Partner Thomas Frad.

„Ich freue mich, dass ich Martin Lanner für mein Team gewinnen konnte und freue mich darauf, mit ihm gemeinsam den Ausbau meines Teams weiter voranzutreiben. Mit seinem breiten Wissensspektrum und dem großen Erfahrungsschatz stellt er eine große Bereicherung dar“ führt KWR-Partnerin Anna Mertinz aus.

„Es ist mir eine besondere Freude, meinen beruflichen Weg in dieser renommierten Kanzlei fortsetzen zu dürfen. Mit Anna Mertinz und unserem motivierten Team können wir unsere Mandanten umfassend und fundiert in allen Aspekten des Arbeitsrechts beraten“, so Martin Lanner.

Foto: beigestellt, Georg Wilke