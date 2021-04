Oberhammer berät PBS Holding AG erneut bei Akquisition

Oberhammer berät PBS Holding AG bei der strategischen Akquisition des Global-Accounts-Business von Staples Solutions B.V.

Oberhammer berät die PBS Holding AG beim Erwerb des bei der niederländischen Staples Solutions B.V. zentralisierten Geschäfts, dem GAT- bzw. International Contract Business. Neben einer Vielzahl von Kunden- und Partnerverträgen wechselte das gesamte Global-Accounts-Team, ebenso wie eine Reihe von Key Account Managern in mehreren Jurisdiktionen von Staples zu PBS.

PBS ist einer der führenden Bürobedarfsdistributoren und Wiederverkäufer in Mittel- und Osteuropa. Lokale Vertriebs- und Logistikteams in acht Ländern betreuen mehr als 200.000 Kunden. Mehr als 1.400 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von 330 Millionen Euro im Jahr 2020. PBS ist multikanalfähig, das heißt, es nimmt in den jeweiligen Ländern eine führende Rolle im Großhandels- und Direktvertrieb ein.

„PBS sieht die Übernahme als Chance, das Direktkundengeschäft weiter auszubauen. Wir freuen uns, dass wir die PBS Gruppe im Rahmen dieses Asset-Deals in mehreren Jurisdiktionen unterstützen konnten“, sagt Oberhammer Partner Christian Pindeus.

Die Dienstleistungen des Oberhammer-Teams umfassten die gesamte Bandbreite der Buy-Side-Beratung, einschließlich der Strukturierung der Transaktion, der Due Diligence, der Vorbereitung und Verhandlung der Transaktionsdokumente sowie der Unterstützung von PBS bis zur Unterzeichnung und dem Vollzug der Transaktion.

Das Oberhammer-Team wurde von Christian Pindeus (Partner, Corporate/M&A) geleitet und bestand weiters aus Petra Pardatscher (Partner, Employment), Christoph Fritsch (RA, Corporate/M&A) sowie Christina Scharmann und Sarah Malkic (jeweils Associate, Corporate/M&A) und wurde weiters von Thomas Scharpf (Partner SCWP Schindhelm, München) und Markus Fellner (Partner SCWP Schindhelm, Wettbewerbsrecht) ergänzt. Staples wurde von Linklaters unter der Federführung von Nick Rees rechtlich beraten (Partner, Linklaters, London).

Oberhammer berät heimische und internationale Unternehmen schwerpunktmäßig in den Bereichen Gesellschaftsrecht/M&A, Kapitalmarktrecht, Restrukturierung/Sanierung, Finanzierungen, Immobilienrecht sowie Corporate Migration und beschäftigt an den beiden Standorten in Wien und Wels mittlerweile 15 Juristen und 10 Sachbearbeiter (im Bereich Corporate Migration).

