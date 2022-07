Philipp Zumbo verstärkt als Partner das Corporate Team bei Taylor Wessing

Philipp Zumbo (34) ist der neue Partner im Corporate-Team von Taylor Wessing in Wien.

Neben profundem Know-how im österreichischen und europäischen Gesellschaftsrecht hat er sich im Bereich prozessualer Durchsetzung von Gesellschafterrechten gegenüber der Gesellschaft wie auch gegenüber Mitgesellschaftern einen Namen gemacht. Einen Tätigkeitsschwerpunkt bildet dabei das streitige Kapitalgesellschaftsrecht.

Raimund Cancola, Taylor Wessing CEE Managing Partner und gleichzeitig CEE Head of Corporate and M&A, sieht in der Erweiterung des Teams großes Potenzial: „Philipp Zumbo ist ein erfahrener Anwalt, der unser Team mit seinem Spezialwissen im streitigen Gesellschaftsrecht perfekt ergänzt. Die somit gewonnenen Synergien werden wir zugunsten unserer Klienten optimal einsetzen können.“

Zumbo, der zuletzt als Rechtsanwalt in namhaften österreichischen Kanzleien tätig war und sein Wissen auch als Vortragender an der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien weitergibt, über seine neuen Aufgaben: „Ich erhalte im Rahmen meiner neuen Rolle als Partner in einer internationalen Sozietät eine großartige Möglichkeit der Weiterentwicklung und Entfaltung. Auf diese Herausforderung freue ich mich sehr.“

Das Corporate Team von Taylor Wessing in Wien besteht derzeit aus acht Juristen und wird schon demnächst weiter wachsen. Bereits in wenigen Wochen werden zwei Rechtsanwaltsanwärter dazustoßen.

