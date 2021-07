Rautner begleitet oekostrom AG und Erste Bank bei Windparkfinanzierung

Rautner Rechtsanwälte haben oekostrom AG und Erste Bank beim größten Investmentprojekt in der Unternehmensgeschichte der oekostrom AG umfassend rechtlich beraten.

Mit sieben neuen High-Tech-Windkraftanlagen der leistungsstarken 4 MW-Klasse von Marktführer VESTAS wird Österreichs größte unabhängige Energiedienstleisterin ab 2023 mehr als 20.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen, 50.000 Tonnen klimaschädliches CO2 vermeiden und die regionale Wertschöpfung auf viele Jahre sichern. Gleichzeitig ist das Windparkprojekt auch ein wichtiger Beitrag zum Ziel bis 2030 in Österreich Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

Die Gesamtinvestitionssumme für die Errichtung der neuen Windkraftanlagen beträgt EUR 45 Mio. EUR 7 Mio. werden dabei mehrheitlich von der oekostrom AG sowie in bewährter Partnerschaft teilweise durch Greenpeace Energy und die Stadtwerke Hartberg aufgebracht. Die restlichen EUR 38 Mio. werden durch die Erste Bank als finanzierendes Kreditinstitut bereitgestellt. oekostrom und Erste Bank konnten dabei auf die langjährige Expertise der Rautner Rechtsanwälte im Bereich erneuerbare Energie zurückgreifen.

„Durch unsere jahrelange Erfahrung sind wir mit allen wesentlichen rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Abläufen bestens vertraut und können so unsere Mandanten vom ersten Tag an umfassend bei der Projektverwirklichung unterstützen. Unsere Expertise wurde in der Vergangenheit von unseren Mandanten nicht nur bei der Verwirklichung von unzähligen Windparkprojekten verschiedenster Größe in Österreich in Anspruch genommen, sondern auch bei der Errichtung von Wasserkraftwerken und Photovoltaik-Anlagen„, kommentiert Dr. Uwe Rautner den erfolgreichen Abschluss der Projektfinanzierung.

Neben Managing Partner Dr. Uwe Rautner, LL.M. (LSE) war auf Seiten von Rautner Rechtsanwälte an diesem Projekt Mag. René Semmelweis, LL.M. (WU), Managing Associate, maßgeblich beteiligt.

www.rautner.com

Foto: beigestellt