Ruth Mahfoozpour verstärkt das IP-Team bei CMS ab sofort als Rechtsanwältin

Ruth Mahfoozpour gehört seit Jahren dem IP-Team bei CMS Österreich an und wurde nun als Rechtsanwältin zugelassen, sie ist Expertin für gewerblichen Rechtsschutz (IP) und auf die Branchen Life Sciences & Healthcare sowie Konsumgüter spezialisiert.

Ruth Mahfoozpour betreut nationale und internationale Unternehmen nicht nur bei klassischen Anfragen zum gewerblichen Rechtsschutz, sondern auch zu neu aufkommenden Thematiken. So nimmt im Gesundheits- bzw. Arzneimittel- und Medizinproduktrecht die Sustainability durch Unternehmen der Konsumgüterbranche. Hier berät Ruth Mahfoozpour Mandantinnen und Mandanten insbesondere wettbewerbsrechtlich und regulatorisch zu Produktkennzeichnung und Werbung. Ferner bildet die Beratung zum audiovisuellen Medienrecht im Zusammenhang mit neu aufkommenden Medienangeboten einen Schwerpunkt.

Erste Erfahrungen bei CMS sammelte Ruth Mahfoozpour bereits als studentische Mitarbeiterin in den Jahren 2013 und 2014. Weitere berufliche Stationen – bevor sie 2017 zu CMS zurückkehrte – waren am Institut für Zivilverfahrensrecht der Universität Wien und bei renommierten österreichischen Kanzleien unter anderem im Bereich Dispute Resolution. Ergänzend dazu absolvierte sie 2019 ein Masterstudium am King’s College London mit dem Schwerpunkt geistiges Eigentum und Schiedsgerichtsbarkeit.

www.cms-rrh.com

Foto: beigestellt