SAXINGER eröffnet neuen Standort in Salzburg.

SAXINGER eröffnet einen neuen Kanzleistandort in der Getreidegasse in Salzburg. Ab 1. Juni 2024 betreuen die Partner Mag. Dominique Schichtle und Dr. Bernhard Gonaus, LLM. oec. die Mandantinnen und Mandanten in der Mozartstadt.

Dominique Schichtle (34) war bisher mit Fokus auf Start-up-Beratung und Prozessführung sowie der individuellen Private Clients Beratung für SAXINGER in Wels tätig und wurde kürzlich zum Salary Partner befördert. In Salzburg geboren und aufgewachsen, ist er dort nach wie vor bestens vernetzt. Nun vertraut ihm SAXINGER auch die Leitung des Standortes Salzburg an.

Bernhard Gonaus (32) war bisher ebenfalls am Standort Wels tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung und Expertise im Bereich Corporate / M&A. Sein privater Lebensmittelpunkt ist Salzburg und nun setzt er dort auch seine anwaltliche Laufbahn fort.

Nach der Ernennung von sechs neuen Equity Partner:innen setzt SAXINGER somit ihren erfolgreichen Weg der Verbreiterung und Verjüngung von Führungsverantwortung fort. „Mit dem Standort Salzburg stärken wir unsere österreichweite Positionierung und stoßen nun weiter in den Westen Österreichs vor. Wir vertrauen bei diesem Schritt auf die Visionen und die Gestaltungskraft junger, bestausgebildeter Rechtsanwälte aus den eigenen Reihen“, erklärt Dr. Immanuel Gerstner, Managing Partner bei SAXINGER.

Foto: beigestellt