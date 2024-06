Weber Harrer Rechtsanwälte: Zusammenschluss von Weber & Co mit Martina Harrer und Anita Vukas

Weber Rechtsanwälte und die Vergaberechtsspezialistinnen Martina Harrer (52) und Anita Vukas (44) schließen sich zusammen zu Weber Harrer Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

Durch den Zusammenschluss mit dem Team um Martina Harrer, das auf Vergaberecht und Baurecht spezialisiert ist, erweitert die Wirtschaftsrechtskanzlei Weber & Co. ihr Beratungsfeld. Martina Harrer berät gemeinsam mit Anita Vukas und ihrem Team öffentliche Auftraggeber bei der Konzeption und Durchführung von Vergabeverfahren und der Vertragsabwicklung, insbesondere von Bau- und Dienstleistungsverträgen.

„Martina Harrer und Anita Vukas als Partnerinnen stärken unsere Sozietät signifikant. Der Zusammenschluss bringt eine Erweiterung in den – für unsere Mandanten – wichtigen Rechtsgebieten Vergaberecht und Baurecht. Zugleich stärken wir gezielt Wachstumsfelder unserer Sozietät. Wir freuen uns auf die erfolgreiche gemeinsame Tätigkeit in der Zukunft.“ so Stefan Weber, Partner Weber & Co.

„Mit unserem Zusammenschluss geht ein langjähriger Wunsch in Erfüllung, in einem größeren Team von herausragenden Anwälten aus anderen Rechtsgebieten eng zusammenzuarbeiten. Mit Weber & Co. haben wir den idealen Partner gefunden. Dies bietet im Vergaberecht und im Baurecht einen besonderen Mehrwehrt und ermöglicht eine umfassende fächerübergreifende Beratung unserer Mandanten. Zugleich stellt die Boutique-Größe der Sozietät eine exzellente Beratung sicher.“, so Martina

Harrer, neue Partnerin von Weber & Co.

Die Weber Harrer Rechtsanwälte GmbH & Co KG zählt mit dem Zusammenschluss sieben Partnerinnen und Partner. Mit vier Frauen und drei Männern ist unsere Partnerriege mehrheitlich weiblich besetzt.

Foto: beigestellt