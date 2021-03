ScherbaumSeebacher erweitert Partnerriege mit Lukas Andrieu

ScherbaumSeebacher Rechtsanwälte erweitert mit Mag. Lukas Andrieu, LL.M., BSc. den Partnerkreis mit einem erfahrenen Juristen aus den eigenen Reihen.

Bereits seit 2011 verstärkt Andrieu (33) das Bau- und Immobilienrechtsteam am Grazer als auch am Wiener Standort und wird mit März jüngster Partner der Kanzlei. Die Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit umfassen das Bau- und Vergaberecht, insbesondere die Abwicklung komplexer Projektgenehmigungen und die Betreuung in streitigen und schiedsgerichtlichen (internationalen) Verfahren. Als versierter Verwaltungsrechtler soll Andrieu verstärkt auch die öffentlich-rechtliche Praxis der Kanzlei auf Partnerebene weiter ausbauen.

Der studierte Jurist und Betriebswirt absolvierte nach seiner Rechtsanwaltsprüfung ein postgraduales LL.M.-Studium an der renommierten Columbia Law School in den USA und ist zusätzlich im Bundesstaat New York als Anwalt zugelassen. Als geschätzter Bau-, Vergabe- und Schiedsrechtsexperte ist Andrieu zudem Autor von zahlreichen Publikationen und Universitätslektor für Vertragsrecht) an der UniGraz sowie Lektor für öffentliches Wirtschaftsrecht an der FH Campus 02.

„Unserer Kanzlei ist es ein großes Anliegen, jungen KollegInnen umfangreiche Möglichkeiten zu bieten und sie auf ihrem Karriereweg von Beginn an zu begleiten – das zeigt auch der Werdegang von Mag. Andrieu. Für uns hat es oberste Priorität, unsere hohe Beratungsqualität kontinuierlich weiterzuentwickeln, daher freuen wir uns ganz besonders, mit Lukas Andrieu einen hochkarätigen Juristen mit internationaler Ausrichtung in unserem Partnerkreis begrüßen zu dürfen.“, so Partner Dr. Georg Seebacher.

