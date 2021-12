Schönherr berät Sanofi beim Erwerb der Origimm Biotechnology GmbH

Schönherr hat Sanofi, ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, beim Erwerb von 100 % der Anteile an der Origimm Biotechnology GmbH, einem privaten österreichischen Biotechnologieunternehmen, beraten.

Das Schönherr-Team unterstützte Sanofi in allen rechtlichen Aspekten der Transaktion, einschließlich einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung des Zielunternehmens und zahlreicher spezifischer Intellectual-Property-Angelegenheiten, in enger Zusammenarbeit mit Sanofis Inhouse-Teams. Der Aktienkaufvertrag wurde am 30. November 2021 unterzeichnet; das Closing ist für den 3. Dezember 2021 geplant.

Sanofi ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das sich dafür einsetzt, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Menschen während der gesamten Behandlungsdauer zu unterstützen. Von der Vorbeugung bis zur Behandlung setzt Sanofi wissenschaftliche Innovationen in Lösungen für die Gesundheitsversorgung um – in den Bereichen Humanimpfstoffe, seltene Krankheiten, Multiple Sklerose, Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Diabetes und Herz-Kreislauf-Lösungen sowie Consumer Healthcare.

Origimm („Origins of Immunity“) ist ein österreichisches Biotech-Unternehmen mit führender Expertise in der Entdeckung von Impfstoff-Antigenen und Wirkstoff-Targets für die Prävention und Behandlung von Krankheiten und Infektionen, die mit hautbesiedelnden Mikroben in Verbindung stehen.

Das Schönherr-Team wurde von Roman Perner (Partner) und Michael Marschall (Rechtsanwalt) geleitet und bestand zudem aus Michael Woller (Partner) und Stefanie Aichhorn-Wöss (Counsel). Unterstützt wurde das Team von Christoph Haid (Partner), Alexander Pabst (Associate), Teresa Waidmann (Counsel), Daniel Komarek (Associate), Daniel Neuwirth-Riedl (Associate) und Marco Thorbauer (Rechtsanwalt).

Squire Patton Boggs (Rüdiger Herrmann; Jochen Eimer; Frankfurt) hat die Verkäufer als transaction counsel federführend vertreten. Die Gründerin, Verkäuferin und CEO Sanja Selak wurde durch Binder Grösswang (Thomas Schirmer; Mona Holzgruber) vertreten.

