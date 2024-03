Schönherr berät swisspor Holding AG bei Erwerb von 100% der Anteile u.A. an Creaton Polska sp. z o.o

Schönherr hat die swisspor Holding AG erfolgreich beim Erwerb von 100% der Anteile an Creaton Polska sp. z.o.o., Creaton South East Europe Kft und Creaton Steildach GmbH, die zusammen das „Creaton Eastern Business“ bilden, von ihrer bisherigen Eigentümerin, der Terreal Holding S.A.S, beraten.

Die Geschäftsbetriebe von Terreal in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft von Creaton in Deutschland und den Benelux-Ländern wurden in einer zusammenhängenden Transaktion an die Wienerberger AG, einem internationalen Hersteller von Baustoffen, verkauft.

Aus kartell- und fusionskontrollrechtlicher Sicht bedurfte der Erwerb der vorherigen Freigabe verschiedener Wettbewerbsbehörden, sowohl in Österreich als auch in anderen Jurisdiktionen. Schönherr hat in diesem Zusammenhang swisspor sowohl in Österreich als auch in Rumänien erfolgreich beraten. Das österreichische Fusionskontrollverfahren, in dem das Kartellgericht die Transaktion einer vertieften Prüfung unterzog, war umfangreich und komplex. Schönherr konnte für swisspor eine Freigabe unter Auflagen in Phase 2 erreichen.

Das Schönherr-Team, das swisspor bei dem Erwerb beriet, wurde von Franz Urlesberger (Partner) geleitet und bestand weiter aus Maha Zöhrer (Rechtsanwaltsanwärterin).

Foto: beigestellt