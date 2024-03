Gold und zwei Mal Silber für DLA Piper bei den Employer Branding Awards 2024 DACH

wirtschaftsanwaelte.at verfolgt auch das Thema HR in der Anwaltsbranche und dieses Jahr hieß es bei der Verleihung des Employer Branding Awards 2024 DACH im Parkhotel Schönbrunn ein Mal Gold und zwei Mal Silber für DLA Piper in Wien.

DLA Piper, gewählt von einer 19-köpfigen Jury, erzielte gleich mehrere Spitzenplätze für ihre im vergangenen Jahr gelaunchte Employer Branding Kampagne „Be one of us, be more of you“ und konnte sich aus über 200 Bewerbungen insgesamt drei Mal in den Kategorien Internal Branding, Strategy und Attraction beweisen.

„Dieser Award ist ein Beweis für unser authentisches und lebendiges Branding und eine Bestätigung für unsere zukunftsorientierte Kanzleikultur“, freut sich Dr. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper Österreich, über diese tolle Auszeichnung und gratuliert dem gesamten Team zu diesem exzellenten Ergebnis.

Aus mehr als 200 Bewerbungen konnte sich DLA Piper erfolgreich gegen die anderen Arbeitgeber:innen durchsetzen und wurde für das länderübergreifende Branding und die Arbeit in Deutschland und Österreich ausgezeichnet.

Petra Gruber, HR Manager bei DLA Piper Österreich, nahm gemeinsam mit ihrer Kollegin Martina Gröller voller Stolz den Award für Deutschland und Österreich im Parkhotel Schönbrunn entgegen. Nadine Kirch, Head of HR – Deutschland, Österreich und Slowakei: „Ein starkes Employer Branding ist nicht nur eine Strategie, sondern ein Versprechen an unsere Mitarbeiter:innen, ihre individuellen Talente zu erkennen, zu fördern und zu feiern – und somit das Fundament für unseren gemeinsamen Erfolg. Ich bin sehr stolz auf das Engagement, die Leidenschaft und Kreativität beider HR-Teams, ohne dies dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.“

Weitere Preisträger waren u.A.: EY, Fusion Campus, AMG Spirit Matcher etc.

Alle Preisträger findet man auf: https://www.employer-branding-award.com/preisträger-2024/