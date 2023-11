Schönherr ernennt per 1. Februar 2024 neue Partner:innen und eine neue Counsel.

Schönherr ernennt per 1. Februar 2024 vier neue Partner:innen und eine neue Counsel. Die neuen Partner:innen und Counsel kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen und Jurisdiktionen.

Mit den Neuernennungen setzt Schönherr ein starkes Zeichen hinsichtlich Wachstum und der strategischen Ausrichtung, die erste Wahl für Rechtsberatung in Zentral- und Osteuropa zu sein.

„Mit den Neuernennungen stärken wir nicht nur unsere Partner- und Counsel-Riege, sondern wir senden damit erneut ein starkes Signal in den Markt – wir wollen wachsen und uns strategisch weiterentwickeln„, so Alexander Popp, Managing Partner von Schönherr. „Ich bin sehr stolz auf den großen und wachsenden Pool an Talenten in unserer ‚People Development Company‘, der immer jünger und diverser wird.“

Neue Partner:innen

Iustin Armașu (Romania) ist spezialisiert im Bereich ‚Dispute Resolution‘ und verfügtüber umfassende Erfahrung in den Bereichen Litigation, Schiedsverfahren (‚Arbitration‘), Insolvenz und Restrukturierung. Er berät seine Mandant:innen regelmäßig erfolgreich bei anspruchsvollen Rechtsstreitigkeiten mit Schwerpunkt auf verwaltungsrechtliche Streitigkeiten mit hohem Streitwert, Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Arbeitsrecht, Fragen der Vertragshaftung sowie Insolvenzverfahren. Er hat zudem Projektteams für interne Untersuchungen in verschiedenen Branchen geleitet.

Christoph Cudlik (Austria) gilt als Experte für öffentliches Recht und ist auf alle Bereiche des Energie- und Umweltrechts spezialisiert. Er berät bei einigen der größten Projekte im Bereich erneuerbare Energie und Kreislaufwirtschaft in Österreich. Darüber hinaus berät er regelmäßig private und staatliche Unternehmen, Behörden und Interessensvertretungen hinsichtlich Umweltverträglichkeitsprüfungen, Naturschutz, Abfall-, Wasser-, Gas- und Baurecht.

Michael Marschall (Austria) gilt als M&A-Spezialist und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Joint Ventures, Strategischen Allianzen und Unternehmenszusammenschlüssen sowie bei M&A-Transaktionen in diversen Industrien (insbesondere TMT, Verpackung und Erneuerbare Energien) in Österreich und CEE. Darüber hinaus berät er Mandant:innen regelmäßig bei nationalen und grenzüberschreitenden Unternehmensumstrukturierungen und in Fragen der Corporate Governance.

Teresa Waidmann (Austria) – Als Expertin für Arbeitsrecht berät Teresa Waidmann Mandant:innen aus einer Vielzahl von Branchen in allen streitigen und nichtstreitigen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Sie verfügt insbesondere über breites Fachwissen bei arbeitsrechtlicher Beratung im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen, und in Fragen der digitalen Arbeit und der Gig-Economy.

Counsel

Marina Stanisavljevic (Austria) – Als Anwältin für ‚Common Law‘ und spezialisiert im internationalen Recht liegt Marina Stanisavljevics Fokus auf Investor-Staat- und Handelsschiedsverfahren. Sie vertritt Mandant:innen unter verschiedenen institutionellen Regeln und Schiedsgerichtssitzen, unter anderem in den Bereichen Pharmazeutik, Information und Kommunikation, Sponsoringverträge, Post-M&A und Telekommunikation. Darüber hinaus berät sie regelmäßig internationale Mandant:innen bei Investitionsvertragsklagen unter verschiedenen BITs sowie in anderen völkerrechtlichen Angelegenheiten.

Foto: beigestellt