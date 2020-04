Schönherr von Chambers zur österreichischen Anwaltskanzlei des Jahres gekürt

Schönherr wurde erneut als österreichische Anwaltskanzlei des Jahres ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde vom renommierten juristischen Verlag ‚Chambers and Partners‘ vergeben.

Die Gewinner wurden am Freitag, 24. April im Rahmen einer digitalen Zeremonie bekanntgegeben. Managing Partner Michael Lagler und Partner Roman Perner nahmen den Preis im Namen des österreichischen Schönherr-Büros symbolisch entgegen.

„Die Auszeichnung als österreichische Anwaltskanzlei des Jahres bestätigt, was wir in unserer täglichen Arbeit hören und sehen – dass Schönherr eine außerordentliche Kanzlei ist, die mit lokaler sowie CEE-weiter Expertise besticht. Das alles wäre jedoch ohne unsere Mandanten, die uns kontinuierlich ihr Vertrauen schenken und eine großartige Zusammenarbeit ermöglichen, nicht möglich„, sagte Managing Partner Michael Lagler. „Wir nehmen diesen Award mit Stolz entgegen und sehen ihn als Anlass, mit unseren Kollegen in all unseren Büros digital zu feiern. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit über 14 Länder hinweg macht unseren starken Fußabdruck in der SEE-Region erst möglich.“

Die zahlreichen bedeutsamen Deals, in denen Schönherr Österreich beriet, umfassen sämtliche Rechtsbereiche sowie Jurisdiktionen. Zu den Headline-Deals, die Schönherr im Vorjahr erfolgreich bearbeitete, zählen unter anderen die Beratung von UNIQA bei der Milliarden-Übernahme der AXA Tochtergesellschaften in Polen, Tschechien und der Slowakei sowie Covivio bei der Akquisition von acht Luxushotels von Värde Partners. „Wir sind stolz, auf so viele erfolgreiche Deals in all unseren Praxisgruppen zurückblicken zu können„, sagte Roman Perner, Partner und Leiter der Praxisgruppe Tax, sowie Co-Leiter der Corporate/M&A-Gruppe. „Es ist schön zu sehen, dass unsere starke Kompetenz – ein Ergebnis hervorragender Zusammenarbeit zwischen allen internationalen Schönherr-Teams – anerkannt wird.„

