SCWP Schindhelm ernennt einen neuen Contract Partner am Standort Wels

Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH (SCWP Schindhelm) ernennt Dr. Roland Heinrich mit Oktober 2021 zum Contract Partner.

Dr. Roland Heinrich (49) ist spezialisiert auf die Bereiche Arbeits-, Handelsvertreter- und Vertriebsrecht. Er verfügt über besondere Erfahrung in sämtlichen Bereichen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts, mit Schwerpunkten im Bereich Arbeitskräfteüberlassung, grenzüberschreitender Entsendung von Dienstnehmern, Sozialplangestaltung und Betriebsübergängen bei Restrukturierungen sowie in der Gestaltung von Dienst- und Managerverträgen für Führungskräfte. Er berät laufend namhafte Leiharbeitsunternehmen und Industriebetriebe in ganz Österreich.

Roland Heinrich war zuvor im Bereich Human Resources mit Schwerpunkt Arbeitsrecht und Entsendungen tätig und ist seit dem Jahr 2010 Teil des Teams bei SCWP Schindhelm am Standort Wels. Im Jahr 2013 wurde er in die Liste der Rechtsanwälte eingetragen.

www.scwp.com

Foto: beigestellt