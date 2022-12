Sebastian Mach unterstützt DSC als neuer Konzipient

DSC Doralt Seist Csoklich freut sich über ein weiteres neues Mitglied im Team: Sebastian Mach unterstützt die Kanzlei seit November 2022 als Rechtsanwaltsanwärter. Sein Fokus liegt vor allem auf den Bereichen Bau- und Bauvertragsrecht sowie Glücksspielrecht.

Darüber hinaus ist der Jurist im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Vergabe- und Beihilfenrecht sowie im öffentlichen Recht tätig.

Das Studium des Wirtschaftsrechts schloss Sebastian Mach an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Während seines Studiums absolvierte er außerdem einen Auslandsstudienaufenthalt an der Universität Uppsala in Schweden.

Foto: beigestellt