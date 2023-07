Simone Marxer verstärkt den neuen Bereich Wirtschaftsstrafrecht & Compliance

Seit Juni 2023 verstärkt Rechtsanwältin und Junior Partnerin Mag. Simone Marxer (31) das Team des neuen Bereichs Wirtschaftsstrafrecht & Compliance bei KWR.

Ihre Schwerpunkte liegen in der Beratung und Vertretung von natürlichen Personen und Unternehmen in wirtschafts- und korruptionsstrafrechtlichen Causen in sämtlichen Verfahrensstadien sowie der wirtschaftsstrafrechtlichen Präventivberatung von Unternehmen (Criminal Corporate Compliance).

Mit dem Aufbau des neuen Bereichs „Wirtschaftsstrafrecht & Compliance“ will KWR den aktuellen Entwicklungen in der Rechtsbranche und den steigenden Anfragen auf Mandantenseite Rechnung tragen und zukünftig ganz bewusst einen Schwerpunkt auf dieses Themengebiet legen. Fachliche Unterstützung kommt dabei von Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, der bereits in der Vergangenheit lange Zeit für KWR tätig war und über weitreichende theoretische und praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt. Er wird nun wieder als „Of Counsel“ für KWR tätig sein.

„Mit Simone Marxer haben wir eine ausgewiesene Expertin zur Verstärkung dieses neuen Rechtsgebiets gewonnen, die über einen beeindruckenden Werdegang verfügt. Mit ihrem Wissen stellt sie eine besondere Bereicherung für unsere Kanzlei dar und wird zusammen mit Wolfgang Brandstetter den neuen Bereich etablieren und ausbauen“, so KWR-Managing Partner Thomas Frad.

„Das Gebiet des Wirtschaftsstrafrechts hat besonders in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, der Bedarf nach Rechtsberatung in diesem Fachbereich ist stark gestiegen. KWR kann nun auch Strafverteidigungen, Compliance-Beratungen, strafrechtliche Untersuchungen und die Vertretung von Opfern und geschädigten Unternehmen in Strafverfahren anbieten, bis hin zur Beratung und Vertretung in internationalen Causen“ führt Wolfgang Brandstetter aus.

„Ich freue mich, dass mir bei KWR die Möglichkeit geboten wird, beim Aufbau eines neuen Rechtsbereichs aktiv mitzuwirken und meine Ideen einzubringen“, so Simone Marxer.

Simone Marxer schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien im Jahr 2014 unter der Mindeststudienzeit mit ausgezeichnetem Erfolg ab und wurde als drittbeste Absolventin des Studienjahres 2013/14 ausgezeichnet. Während und unmittelbar nach dem Studium absolvierte sie Praktika bei zwei renommierten Wirtschaftskanzleien in Wien und Vaduz. Anschließend war Simone Marxer Rechtspraktikantin am Landesgericht für Strafsachen Wien sowie am Bezirksgericht Fünfhaus.

Simone Marxer verfügt über mehrjährige Erfahrung im Straf- und Wirtschaftsstrafrecht und wirkte bereits an medienwirksamen Causen wie dem BUWOG-Verfahren mit. Im Jahr 2015 startete sie als Rechtsanwaltsanwärterin bei einer der renommiertesten Wiener Strafrechtskanzleien, wo sie nach Absolvierung der Konzipientenzeit von 2020 bis 2023 auch als Rechtsanwältin tätig war. Die Rechtsanwaltsprüfung bestand sie im Jahr 2018 mit ausgezeichnetem Erfolg.

Foto: beigestellt, Georg Wilke