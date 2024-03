Simone Tober wird Rechtsanwältin und Director bei LeitnerLaw

LeitnerLaw Rechtsanwälte (Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH) erweitert ihr Team mit Mag. Simone Tober, die ab 1. März 2024 als Rechtsanwältin und Director das Team am Standort Wien verstärken wird.

Mag. Simone Tober war von September 2016 bis August 2022 bereits für LeitnerLaw in Linz tätig und spezialisierte sich ab Oktober 2020 als Anwältin insbesondere auf diese Rechtsgebiete. Von September 2022 bis November 2023 arbeitete Mag. Simone Tober in einer renommierten Wiener Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzlei, nun kehrt sie zu LeitnerLaw zurück.

In ihrer neuen Rolle als Director wird Simone Tober am Ausbau der Bereiche Wirtschaftsstrafrecht, Korruptionsstrafrecht, Finanzstrafrecht, Umweltstrafrecht, Compliance & interne Untersuchungen sowie Datenschutz am Standort Wien beteiligt sein. Sie wird eng mit dem Team von Rainer Brandl bei LeitnerLeitner, spezialisiert auf Finanzstrafrecht, zusammenarbeiten und Synergien nutzen.

Simone Tober ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen (VÖStV) und gilt als Expertin auf ihrem Gebiet. Im September 2023 hat sie gemeinsam mit einem Wiener Anwaltskollegen ein Handbuch zum Thema Umweltstrafrecht herausgegeben.

„Es ist mir eine große Freude, wieder Teil des Teams bei LeitnerLaw zu sein und gemeinsam mit Mario Schmieder und einem herausragenden Team von Fachexperten insbesondere den Bereich Wirtschaftsstrafrecht auszubauen„, so Mag. Simone Tober, Rechtsanwältin und Director bei LeitnerLaw Rechtsanwälte.

„Es freut uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Simone in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht, Korruptionsstrafrecht, Finanzstrafrecht, Umweltstrafrecht, Compliance & interne Untersuchungen sowie Datenschutz fortsetzen zu können. Simone Tober vereint akademische Exzellenz mit großer praktischer Erfahrung. Gemeinsam werden wir die Interessen unserer Mandanten vertreten und erster Ansprechpartner für Ihre Anliegen sein“, so Mario Schmieder, Partner bei LeitnerLaw Rechtsanwälte.

Foto: beigestellt