Schönherr berät Erste Group bei Aktienrückkauf und Kapitalherabsetzung

Schönherr hat die Erste Group Bank AG („Erste Group“) bei ihrem Aktienrückkauf in Höhe von EUR 300 Mio. und der anschließenden Einziehung eigener Aktien sowie der Herabsetzung des Grundkapitals beraten.

Nach der erforderlichen Ermächtigungserteilung durch die Aktionäre im März 2023 und der Genehmigung durch die EZB im August 2023 hat die Erste Group 8.887.092 Aktien (ISIN AT0000652011) im Gegenwert von EUR 300 Mio. über einen Zeitraum von sechs Monaten am Markt zurückgekauft. Anschließend zog das Unternehmen die betreffenden eigenen Aktien ein und schloss die Kapitalherabsetzung mit Wirkung zum 24. Februar 2024 erfolgreich ab.

Die Erste Group ist einer der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa. Die 1819 gegründete Erste Group beschäftigt 45.886 Mitarbeiter:innen in 1.974 Filialen in sieben Ländern und betreut über 16 Millionen Kund:innen. Die Aktien des Unternehmens werden an den Börsen in Wien, Prag und Bukarest gehandelt und haben derzeit eine Marktkapitalisierung von EUR 17 Mrd.

Das Schönherr-Team, das die Erste Group in allen gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen sowie regulatorischen Aspekten der Transaktion beriet, wurde von Sascha Schulz (Partner) geleitet, der von Volker Weiss (Partner), Matthias Pressler (Counsel) und Roland Misic (Rechtsanwaltsanwärter) unterstützt wurde.

